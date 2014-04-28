رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: حكم الإعدام الصادر من جنايات المنيا غير قابل للتنفيذ

قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، حافظ أبوسعدة ، إنَّ من يريد للثورة المصرية أن تنجح فى بناء دولة قوية يجب أنَّ ينحاز لسيادة القانون وأن نكافح الارهاب والعنف بالمحاكمة العادلة والمنصفة.

اتهم “أبو سعدة” حركة 6 أبريل بالفشل في الدفاع عن نفسها ، خاصةً وأن الحكم صادر عن دائرة غير مختصة.

وبجانبه استهجن ، ردود الفعل الدولية تجاه الحكم التي ظهرت بالشكل السلبي ، وتوقع مزيد من الردود وسوف تكون الحكومة فى حالة دفاع عن هذا الحكم الذى من المؤكد غير قابل للتنفيذ.

واكد أبو سعدة أن الحكم الصادر بحق 683 اليوم هو صادم ، وسوف يتم نقضه ويحال لدائرة أخري خاصةً وأن المتهمين لم يتوافر لهم فرصة الدفاع القانوني.

استند أبو سعدة في رأيه هذا بالمادتي 96 و98 التين تنصان علي أن حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة مكفولة ولا يجوز بدونهما أن تكون امحكمة عادلة.