رئيس معهد الفلك: غدًا كسوف حلقى نادر للشمس

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن كسوفا حلقيا نادرا للشمس سيحدث غدا الثلاثاء ويتفق توقيت وسطه مع ميلاد شهر رجب للعام الهجرى الحالى ولن تتمكن مصر او اى من الدول العربية من رؤيته .

> واشار فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الى ان هذا الكسوف الشمسى هو الاول للشمس هذا العام ، وانه سيمكن رؤيته حلقيا فى القارة القطبية الجنوبية وعندها يغطى قرص القمر نسبة 4ر98 % من قرص الشمس ، وسيتم رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى نصف الكرة الجنوبى فى جنوب المحيط الهندى واستراليا .

> واوضح ان بداية الكسوف الجزئى ستحدث فى الساعة الخامسة و52 دقيقة و38 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تدخل بعضها الشمس فى الكسوف الحلقى الساعة السابعة و57 دقيقة و50 ثانية ، مشيرا الى ان ذروة الكسوف الحلقى ستكون فى الساعة الثامنة و3 دقائق و 24 ثانية ، ونهايته فى الساعة الثامنة و9 دقائق و20 ثانية فيما يصل الكسوف الى نهايته بكسوف جزئى فى الساعة العاشرة و14 دقيقية و28 ثانية .

> وقال إن ميلاد هلال شهر رجب الذى يتوافق مع هذا الكسوف سيحدث فى الساعة الثامنة صباح غدا والدقيقة 15 بتوقيت القاهرة مما يتعذر من رؤيته وعليه فإن غرة شهر رجب فلكيا ستكون يوم بعد غد الاربعاء .

أ ش أ