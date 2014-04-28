أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس معهد الفلك: غدًا كسوف حلقى نادر للشمس

Google+ Print
رئيس معهد الفلك: غدًا كسوف حلقى نادر للشمس رئيس معهد الفلك: غدًا كسوف حلقى نادر للشمس

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن كسوفا حلقيا نادرا للشمس سيحدث غدا الثلاثاء ويتفق توقيت وسطه مع ميلاد شهر رجب للعام الهجرى الحالى ولن تتمكن او اى من الدول العربية من رؤيته .
> واشار فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الى ان هذا الكسوف الشمسى هو الاول للشمس هذا العام ، وانه سيمكن رؤيته حلقيا فى القارة القطبية الجنوبية وعندها يغطى قرص القمر نسبة 4ر98 % من قرص الشمس ، وسيتم رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى نصف الكرة الجنوبى فى جنوب المحيط الهندى واستراليا .
> واوضح ان بداية الكسوف الجزئى ستحدث فى الساعة الخامسة و52 دقيقة و38 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تدخل بعضها الشمس فى الكسوف الحلقى الساعة السابعة و57 دقيقة و50 ثانية ، مشيرا الى ان ذروة الكسوف الحلقى ستكون فى الساعة الثامنة و3 دقائق و 24 ثانية ، ونهايته فى الساعة الثامنة و9 دقائق و20 ثانية فيما يصل الكسوف الى نهايته بكسوف جزئى فى الساعة العاشرة و14 دقيقية و28 ثانية .
> وقال إن ميلاد هلال شهر رجب الذى يتوافق مع هذا الكسوف سيحدث فى الساعة الثامنة صباح غدا والدقيقة 15 بتوقيت القاهرة مما يتعذر من رؤيته وعليه فإن غرة شهر رجب فلكيا ستكون يوم بعد غد الاربعاء .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية