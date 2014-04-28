أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكاف يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

Google+ Print
الكاف يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026 الكاف يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

القاهرة /أ ش أ/ حصلت دولة المغرب على الدعم الرسمي الكامل من قبل الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة مونديال 2026.

ونقل موقع "ستار أفريكا" عن عيسى حياتو رئيس الكاف تأكيده على استعداد الاتحاد الإفريقي للوقوف خلف المغرب الذي سيكون ممثلا شرعيا وقويا للقارة السمراء هذه المرة، بعد أن نجحت جنوب أفريقيا في احتضان مونديال 2010 .

ويراهن المغرب على مبدأ التداول بين القارات للفوز بشرف تنظيم البطولة.

ونجحت المغرب مؤخرا في تنظيم كأس العالم للأندية، وتستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015.

يذكر أن المغرب كان قد تقدم أكثر من مرة لاستضافة نهائيات كأس العالم وكان آخرها حين خسر شرف استضافة مونديال 2010 لصالح جنوب افريقيا، بفارق بسيط في التصويت النهائي من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع