الكاف يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

القاهرة /أ ش أ/ حصلت دولة المغرب على الدعم الرسمي الكامل من قبل الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة مونديال 2026.

ونقل موقع "ستار أفريكا" عن عيسى حياتو رئيس الكاف تأكيده على استعداد الاتحاد الإفريقي للوقوف خلف المغرب الذي سيكون ممثلا شرعيا وقويا للقارة السمراء هذه المرة، بعد أن نجحت جنوب أفريقيا في احتضان مونديال 2010 .

ويراهن المغرب على مبدأ التداول بين القارات للفوز بشرف تنظيم البطولة.

ونجحت المغرب مؤخرا في تنظيم كأس العالم للأندية، وتستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015.

يذكر أن المغرب كان قد تقدم أكثر من مرة لاستضافة نهائيات كأس العالم وكان آخرها حين خسر شرف استضافة مونديال 2010 لصالح جنوب افريقيا، بفارق بسيط في التصويت النهائي من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.