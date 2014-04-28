صباحى : من الطبيعى ألا يدعمني «تحالف دعم الشرعية» لأنى من أبناء الثورة

قال حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه من الطبيعى أن «تحالف دعم الشرعية» لايدعمه فى الانتخابات الرئاسية، لأنه من أبناء الثورة.

وأكد صباحى - خلال المؤتمر الذى عقده «حزب العدل» لإعلان دعمه لحمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية – أن من يرى أن ثورة 25 يناير نكسة من الطبيعى ألا يدعمنى فى الانتخابات.

وأضاف صباحى ” أراهن فى نجاحى فى الانتخابات على أبناء ومؤيدى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ”

وقال صباحى إن الكنيسة دورها أن تقدم رعاية روحية للمسيحيين المصريين وهى ليست حزب سياسى، وأنه يجب أن يترك للمصريين الحرية فى اختيار مرشحهم فى الرئاسة بعيداً عن الأزهر والكنيسة.