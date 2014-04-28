أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صباحى : من الطبيعى ألا يدعمني «تحالف دعم الشرعية» لأنى من أبناء الثورة

Google+ Print
صباحى : من الطبيعى ألا يدعمني «تحالف دعم الشرعية» لأنى من أبناء الثورة صباحى : من الطبيعى ألا يدعمني «تحالف دعم الشرعية» لأنى من أبناء الثورة

حمدين صباحى

قال حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه من الطبيعى أن «تحالف دعم الشرعية» لايدعمه فى الانتخابات الرئاسية، لأنه من أبناء الثورة.

وأكد صباحى - خلال المؤتمر الذى عقده «حزب العدل» لإعلان دعمه لحمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية – أن من يرى أن ثورة 25 يناير نكسة من الطبيعى ألا يدعمنى فى الانتخابات.

وأضاف صباحى ” أراهن فى نجاحى فى الانتخابات على أبناء ومؤيدى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ”

وقال صباحى إن الكنيسة دورها أن تقدم رعاية روحية للمسيحيين المصريين وهى ليست حزب سياسى، وأنه يجب أن يترك للمصريين الحرية فى اختيار مرشحهم فى الرئاسة بعيداً عن الأزهر والكنيسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا