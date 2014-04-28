أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظة البحر الأحمر تمنع الدعاية الانتخابية بالمنشآت الحكومية والدينية والمدارس

Google+ Print
محافظة البحر الأحمر تمنع الدعاية الانتخابية بالمنشآت الحكومية والدينية والمدارس محافظة البحر الأحمر تمنع الدعاية الانتخابية بالمنشآت الحكومية والدينية والمدارس

اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

قرر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الالتزام التام من الجهاز التنفيذي خلال الانتخابات الرئاسية ومنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية في المنشآت الحكومية أو المساجد أو الكنائس أو المدارس ومنع وضع أي ملصق دعائي على أى منشأة حكومية ويجب تنفيذ الضوابط الخاصة بالدعاية بمنتهى الدقة .

وأضاف عبدالله خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة دورنا مساعدة المواطن في حقه بالمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية .

وشدد على أن تأمين اللجان سيكون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولكن الأمور الإدارية والنظافة داخل مقرات اللجان مسئولية مشتركة مع المديرية التابع لها هذا المبنى ومجلس المدينة من كهرباء وصرف صحي وكهرباء والخدمة الطبية والإسعاف تكون جاهزة لنقل المرضى لمقر اللجنة الانتخابية مع قيام مديرية الصحة بتوفير الكراسي المتحركة لنقل المرضى وكلف مجالس المدن بمراجعة جميع المحاور والطرق المؤدية للمقار الانتخابية من حيث أعمال الكهرباء والنظافة والتجميل وان تجهز خطة مسبقة للمرور على المداس التي ستجرى بها الانتخابات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا