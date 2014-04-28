محافظة البحر الأحمر تمنع الدعاية الانتخابية بالمنشآت الحكومية والدينية والمدارس

قرر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الالتزام التام من الجهاز التنفيذي خلال الانتخابات الرئاسية ومنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية في المنشآت الحكومية أو المساجد أو الكنائس أو المدارس ومنع وضع أي ملصق دعائي على أى منشأة حكومية ويجب تنفيذ الضوابط الخاصة بالدعاية بمنتهى الدقة .

وأضاف عبدالله خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة دورنا مساعدة المواطن في حقه بالمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية .

وشدد على أن تأمين اللجان سيكون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولكن الأمور الإدارية والنظافة داخل مقرات اللجان مسئولية مشتركة مع المديرية التابع لها هذا المبنى ومجلس المدينة من كهرباء وصرف صحي وكهرباء والخدمة الطبية والإسعاف تكون جاهزة لنقل المرضى لمقر اللجنة الانتخابية مع قيام مديرية الصحة بتوفير الكراسي المتحركة لنقل المرضى وكلف مجالس المدن بمراجعة جميع المحاور والطرق المؤدية للمقار الانتخابية من حيث أعمال الكهرباء والنظافة والتجميل وان تجهز خطة مسبقة للمرور على المداس التي ستجرى بها الانتخابات .