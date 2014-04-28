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إنشاء كلية للطب البيطري ومعهد للتمريض جُدد بجامعة المنوفية

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إنشاء كلية للطب البيطري ومعهد للتمريض جُدد بجامعة المنوفية إنشاء كلية للطب البيطري ومعهد للتمريض جُدد بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية المنعقد اليوم ، الاثنين، برئاسة الدكتور صبحي غنيم رئيس الجامعة وحضور الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية وعضو مجلس الجامعة من الخارج على توقيع اتفاق بين كلا من محافظة المنوفية والجامعة يقضي بتخصيص المحافظة لمساحة 19 فدانا لإنشاء كلية للطب البيطري تتبع جامعة المنوفية بالإضافة إلي ملحقاتها من مزارع ومستشفيات بيطرية بمنطقة طوخ طنبشا على الطريق الزراعى ببركة السبع.

كما وافق المحافظ علي تخصيص 1200 متر بقرية منشأة سلطان مركز منوف لإنشاء معهد فني للتمريض يتبع جامعة المنوفية ، لتوفير أطقم تمريض علي مستوي فني متميز لخدمة المستشفيات الجامعية.

وصرح الدكتور شيرين فوزي أن المحافظة تحرص علي دعم جامعة المنوفية في إنشاء كليات وتخصصات جديدة وخاصة بعد استقلال جامعة السادات عن جامعة المنوفية بما يعود علي مجتمع المنوفية بالنفع والفائدة.

وأكد صبحي غنيم رئيس الجامعة أن الجامعة تمثل بيت الخبرة ومحور التنمية في محافظة المنوفية وتحرص علي تقديم كافة خبراتها لصالح المجتمع المحلي وتنمية إقليم المنوفية.

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