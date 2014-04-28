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تعليم السويس : قاربنا على تسليم 65 مدرسة كلجان اقتراع للانتخابات الرئاسية

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تعليم السويس : قاربنا على تسليم 65 مدرسة كلجان اقتراع للانتخابات الرئاسية تعليم السويس : قاربنا على تسليم 65 مدرسة كلجان اقتراع للانتخابات الرئاسية

مديرية التربية والتعليم بالسويس

اجتمع عبد الحافظ وحيد مدير التعليم السويس بمديري المدارس ومسئولي الأمن بكل مدرسة لمناقشة الاستعدادات التى تم تجهزيها لعقد لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبله وعددها 65 لجنه انتخابية بأحياء السويس الخمسة.

وقال ايمن فهمى المستشار الاعلامى لتعليم السويس ان لجان الانتخابات التابعة للمديرية قد أوشكت على انهاء كافة الاستعداد والتجهيزات الخاصة باللجان، وصيانة دورات المياه ووصلات الكهرباء، وتوفير مقاعد للناخبين وخط تليفونى للجنه الانتخاب، وطلاء أسوار المدارس وإزالة العبارات المسيئة للمرشحين .

واضاف انه فى سياق التامين تم التنسيق مع مديرية امن السويس، وقيادة الجيش الثالث الميدانى وادارة الامن بتعليم السويس
> على جانب أخر تجرى حاليا الامتحانات العملية فى المدراس الفنية التجارية والصناعية والزراعية وعددها 19 مدرسة فنية بالسويس.

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