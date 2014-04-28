أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بوتين: مستعدون لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكراني وتقديم السكن والرواتب لهم

Google+ Print
بوتين: مستعدون لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكراني وتقديم السكن والرواتب لهم بوتين: مستعدون لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكراني وتقديم السكن والرواتب لهم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة مجلس المشرعين لعموم روسيا في مدينة بيتروزافودسك الروسية اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكرانية وتقديم السكن والرواتب لهم.
> ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين: “إذا كان هناك راغبون، فنساعدكم في استقبالهم. فسيحصلون على السكن والرواتب الجيدة.. وستحصلون انتم على كل الأموال الضرورية من الميزانية الفيدرالية”.
> وأشار بوتين إلى أن عملية انتقال الخبراء الأوكرانيين إلى روسيا قد بدأت، مضيفا أن الحديث في هذه الحالة قد يدور عن الخبراء الذين تحتاج إليهم المصانع الروسية.
> وقال إن روسيا ستكون مسرورة لرؤية هؤلاء الخبراء في المصانع الروسية.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا