بوتين: مستعدون لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكراني وتقديم السكن والرواتب لهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة مجلس المشرعين لعموم روسيا في مدينة بيتروزافودسك الروسية اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة لاستقبال العاملين في حقل الصناعات العسكرية الأوكرانية وتقديم السكن والرواتب لهم.

> ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين: “إذا كان هناك راغبون، فنساعدكم في استقبالهم. فسيحصلون على السكن والرواتب الجيدة.. وستحصلون انتم على كل الأموال الضرورية من الميزانية الفيدرالية”.

> وأشار بوتين إلى أن عملية انتقال الخبراء الأوكرانيين إلى روسيا قد بدأت، مضيفا أن الحديث في هذه الحالة قد يدور عن الخبراء الذين تحتاج إليهم المصانع الروسية.

> وقال إن روسيا ستكون مسرورة لرؤية هؤلاء الخبراء في المصانع الروسية.

أ ش أ