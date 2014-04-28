وفاة الممثلة الفرنسية أندريا باريزي

توفيت الممثلة الفرنسية Andréa Parisy، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، لتنضم بذلك الى المشاهير الذين غادرونا خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

اشتهرتAndréa بفيلمي "Les Tricheurs" لـMarcel Carné عام 1958، و" La Grande Vadrouille " لِـ Gérard Oury عام 1966.

وقد مثلت في حوالى 20 فيلماً، منها "Cent Mille Dollars au soleil" لـHenri Verneuil، كما شاركت أيضاً في عروض مسرحيّة عديدة.

يُذكر أنّ Andréa Parisy وُلدت في الرابع من كانون الأول 1935.

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