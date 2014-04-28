فرنسية تتصدّق على ريتشارد جير بقطعة بيتزا

لم تدرك السائحة الفرنسية التي تصدّقت بقطع البيتزا المتبقّية من غدائها أنها ستتصدّر الصحف، لا لفعلها الخير، بل لأنّ مَن تصدَّقت عليه هو Richard Gere.

فعندما رأت السيّدة رجلاً معتمراً قبّعة يبحث في مكبّ النفايات عن طعام، أعطته ما تبقّى من بيتزا لديها كصدقة، من دون أن تُدرك أنّه الممثل الأمريكي Richard Gere، الذي يُصوّر فيلمه الجديد.

وKarine Valnais، البالغة من العمر 42 عاماً، والتي كانت برفقة زوجها وابنهما البالغ من العمر 15 عاماً في مانهاتن، لم تُدرك لمن قدّمت البيتزا، إلا بعد يومين، عندما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة لها.

Gere، الذي يعيش قصة حب جديدة بعد انفصاله عن زوجته، لم يَبد متفاجئاً البتة، حتى أنّه سألها عن محتويات الكيس الذي قدّمته له، لكنها لم تستطيع أن تشرح له كثيراً، لأنّ لغتها الإنجليزية سيّئة، فأجابها: "شكراً جزيلاً، بارك الله فيك".

يُذكر أنّ Richard Gere، البالغ من العمر 64 عاماً، كان يصوّر فيلمه الجديد " Time Out of Mind" الذي يلعب فيه دور المتشرّد.