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مروة عبد المنعم في أوّل ظهور لها بعد اتهامها بالقتل

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مروة عبد المنعم في أوّل ظهور لها بعد اتهامها بالقتل مروة عبد المنعم في أوّل ظهور لها بعد اتهامها بالقتل

انطلقت فعاليات مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الأولى بالتعاون مع "أكاديمية طيبة". وأقيم احتفال كبير في أحد فنادق القاهرة، حضره رئيس المهرجان عبد العزيز مخيون والفنانة السورية كندة علوش عضو لجنة التحكيم التي أكدت لـ"سيدتي نت" أن موافقتها على المشاركة في المهرجان تُعتبر دعماً ومساندة للشباب الذين يقدّمون أفلاماً متميّزة وهامّة ولا يسعون من ورائها إلى الربح بل إلى تقديم أفكار ومواضيع هامة.
وأشارت كندة إلى أن مستوى الأفلام الوثائقية لم يكن جيداً بعكس الأفلام القصيرة التي كان مستواها أكثر من رائع. وأضافت كندة أن هناك العديد من المواهب، تمّ اكتشافها في هذا المهرجان، الذي جاب محافظات لإتاحة الفرصة لكلّ الشباب للمشاركة.
وتمّ خلال المهرجان تكريم مجموعة من الفنانين منهم محمود الجندي وليلى طاهر ومروة عبد المنعم ومحمود عزب وبدرية طلبة والمخرج الكبير علي بدرخان. كما تمّ تكريم حملة الصحفيين والإعلاميين خط أحمر في أول ظهور رسمي لها. وتسلمت التكريم الإعلامية ولاء الكومي نيابة عن أعضاء الحملة التي تضمّ أيضاً الزميل أحمد عاشور.
يُذكر أن هذا الظهور الأوّل لمروة عبد المنعم بعد اتهامها بالقتل. وعلقت مروة على الحادث بأنه ليس له أساس من الصحة وأن النيابة ستثبت براءتها قريباً لأن ما حدث هو محاولة رخيصة للابتزاز.

 

في علاقة الفنانات بالخادمات... سجن وقتل وتشويه!

 

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