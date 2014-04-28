بالصّور: هبة نور عروس.. والعريس ابن وزير!

ظهرت الفنّانة السوريّة الشّابة هبة نور في أحدث إطلالاتها بفستان العروس الأبيض والطّرحة، إلى جانب عريسها. وكشفت نور أنّ الصورة مأخوذة من كواليس مسلسلها الجديد "ما وراء الوجوه" حيث تجسّد دور "ناديا" التي تتزوّج من ابن أحد الوزراء.

وأثارت الصّورة بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر بعدها شائعة زواج هبة نور، التي أوضحت عبر صفحتها على "فيس بوك" أنّ الشائعات حولها كثيرة جداً وأنّ الموضوع لا يزعجها وهو آخر همّها.

نور، التي شبهها البعض للفنانة مايا دياب، اعتادت موضوع الشّائعات، فبين كل حين وآخر تظهر شائعة جديدة تمسّ حياتها الشّخصيّة. فخلال العام الماضي، انتشرت شائعة زواجها من الفنّان الخليجي شافي الحارثي، ثمّ شائعة خطوبتها من فنان سوري، وأخرى من رجل أعمال لبناني.

يُذكر أنّه يُشارك في مسلسل ما وراء الوجوه"، الذي هو من إخراج مروان بركات، عدد من نجوم الدراما السّوريّة، منهم: أيمن زيدان، سامر إسماعيل، نادين، معتصم النّهار، سلمى المصري، جمال قبش، خالد القيش، جيانا عيد، مرام علي، ميريانا معلولي.

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