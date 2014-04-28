ميريام عطا الله تترك حبيبها !

أطلقت الفنّانة السّوريّة ميريام عطا الله أغنيتها الجديدة "حاكيني"، من كلمات أنور مكاوي، وألحان وتوزيع محمود عيد، فيما تولّت إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية المخرجة اللبنانيّة نانسي إيفازيان.

وبحسب المكتب الإعلامي للفنّانة عطا الله، يروي الفيديو كليب قصّة امراة تعاني من هجر الحبيب لها. لكنّها بالرّغم من جميع آلامها تقرر تحدّي الفراق والبدء بحياة جديدة بعيدة عنه.

الكليب تمّ تصويره في منطقة "ضهر الوحش" في لبنان داخل منزل مهجور، يحتوي على ذكريات ميريام مع حبيبها فقط، وهو الذي يملأ بطيفه المكان، بالرغم من أنّه لا يظهر سوى مرتين فقط.

ولا يخلو الكليب من الأجواء الرومانسية التي تُعبّر عن الوحدة التي تعيشها بطلته. ومن المقرر أن يُعرض الكيب على موقع "يوتيوب"، ثمّ على مختلف القنوات المحليّة والفضائيّة.

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