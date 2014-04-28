شوربة السياحة تضع هنيدي على خارطة رمضان

بالرغم من قرار محمد هنيدي المبكر الابتعاد عن الدراما الرمضانية خلال هذا العام، إلا أنّه قرّر تقديم مسلسل إذاعي بعنوان "شوربة السياحة"، لتتمّ إذاعته خلال شهر رمضان المبارك.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول العديد من الأزمات والمشاكل السياحيّة التي تواجهها مصر حالياً. ويشارك في بطولة العمل آيتن عامر ورجاء الجداوي ومنى ممدوح.

هنيدي بدأ تسجيل حلقات المسلسل ليكون جاهزاً قبل شهر رمضان.

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