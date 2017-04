متى تدير النجمات ظهورهنّ للكاميرا؟

عن قصد أو من دون قصد، ولأسباب فد تفرضها جماليّة الصورة، في بعض الأحيان، أو ظروف التصوير، في أحيان أخرى، باتت الصور التي تركّز على مؤخّرات النجمات منتشرة بقوة في الصحف والمجلات، كما في وسائل التواصل الاجتماعي.

الصور الخلفية ومفاتن الفنانات

أحياناً، يُمكن أن يلتقط المصوّر للنجمات خلال جلسات التصوير صوراً من الخلف، بملء إرادتهن ورغبتهن. وقد يجد نفسه مضطراً إلى ذلك، بسبب الموقع الذي يتواجد فيه خلال التصوير، خصوصاً في الحفلات، وإن كان غالباً يتعمّد ذلك، لأنّه يعرف ضمناً الجدل الذي تُثيره تلك الصور عند نشرها، مع شيوع موضة "المؤخّرات" الكبيرة والمحشوة بـ"بروتيز"، والتي دفعت بعض النجمات إلى التفنّن في التقاط صور خلفيّة لأنفسهنّ كي يُبرزن معالمهن المثيرة، مع الإشارة إلى أنّ هذه الموضة سادت في الأعوام الأخيرة بين النجمات الغربيّات، كما بين العربيّات.

مناسبة الكلام عن المؤخّرات، في هذا التوقيت تحديداً، جاء إثر نشر الفنانة نجوى كرم صورة لها من الخلف، في محاولة منها للردّ على انتقاد الملحّن سمير صفير لها، وكتبت تحتها: " أتقبّل ما يُقال من وراء ظهري، حين يصلني، وأفرح كثيراً لأنني بلغت من الاحترام ما يغلق أفواه الآخرين في حضوري!". ولم تكد تمضي أيام معدودات حتى نشرت إليسا صورة لها على "تويتر"، كانت التقطت في مهرجان أعياد بيروت، وكتبت تحتها أنها تحبّ كثيراً هذه الصورة.

كيم كردشيان واستعراض التضاريس

في الغرب، اشتهرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كردشيان" بتعمّدها نشر صور لها، وهي تستعرض جسمها، خصوصاً مؤخّرتها الكبيرة. وهي عندما احتفلت وشقيقتها "ورتني" بإطلاق مجموعتهما الجديدة "kardashian"، في الملهى الليلي "أكوا" في لندن، أطلّت مثيرةً في ثوب لامع قصير جداً ومفتوح من الخلف، من مجموعتهما الجديدة "كردشيان"، من إنتاج بيت الأزياء العالمي دوروثي بيركينز. وبعد ظهور كيم في هذا الثوب الذي يبلغ سعره حوالى الـ71 دولاراً أمريكياً، تمّ بيعه في جميع الفروع على الإنترنت. كما أنها عندما انتظرت طلاقها من كريس هامفريز، بعد زواج دام 72 يوماً، لم تمنع نفسها من التلميح لحبيبها كانيي ويست بنيّة موافقتها على الزواج للمرّة الثالثة، إذ نشرت صورة لنفسها على "توتير"، وهي في ثوب زفاف مفتوح من الخلف، من تصميم Emilio Pucci.

أما رينيه زيلويغر، التي عانت طويلاً من وزنها، بعد أن اكتسبت الكثير من الكيلوغرامات، من أجل فيلمها" Bridget Jones"، فقد أطلت في أبهى مظهر لها، عند وصولها إلى حفل "دار ماكوين"، حيث تألقت بفستان ذهبي، وبدا جسدها فيه مثالياً، ثمّ ما لبثت أن أثارت الجدل بسبب عضلات ظهرها البارزة جداً من خلال فستانها المفتوح من الخلف، الذي يحمل توقيع كارولينا هريرا.

فتحات ظهر جريئة

الممثلة آن هاثاواي التي بدت كالشاب المثليّ، بعد أن قصّت شعرها، وخسرت الكثير من الوزن، من أجل فيلمها "البؤساء"، لم تلبث أن أطلت كالملكة على السجادة الحمراء، عند وصولها لحضور العرض العالمي الأول لهذا الفيلم، في وسط لندن، حيث أظهرت شكل جسدها الرشيق في ثوب مزيّن باللؤلؤ من جيفنشي، وقد تميّز بفتحة الظهر الجريئة من الخلف.

أما بيونسية "فاتحة عصر المؤخرات الكبيرة" فقد وجدت نفسها في موقف حرج، بسبب معجب استغلّ فرصة استدارتها، ولم يتمالك نفسه عن صفع مؤخّرتها، خلال حفل لها في كوبنهاغن؛ ما جعلها تتوجه إليه بالحديث، وهي تحمل الميكروفون، فثقول: "سأجعلهم يرافقونك إلى الخارج.. أفهمت ذلك؟!" قبل أن تواصل أغنيتها " To the right to the left"

هيفا وهبي بفستان أصغر مقاساً

هيفا وهبي التي تعرف كيف تبرز جمالها وقوامها الممشوق من خلال اختيار فساتين تساعدها في تحقيق مهمتها، أطلت هي الأخرى خلال إحيائها حفل رأس السنة عام 2012، على مسرح "بيال" في بيروت، بفستان رائع للمصمّم زهير مراد من الدانتيل الأسود، ثم لم تلبث أن استبدلته بآخر من اللون الفضي من مجموعة زهير مراد لخريف وشتاء 2009 ـ 2010، مع حذاء من اللون نفسه من christian Louboutin. ولأنّ مقاس الفستان كان أصغر من مقاسها، فإنّه أظهر منطقة أسفل الظهر بطريقة أربكتها ووضعتها في موقف محرج.

ميريام فارس واستعراض الأناقة

ميريام فارس تُعتبر أكثر فنانة عربية تجيد استعراض فساتينها، سواء في الحفلات أو في جلسات التصوير. ولقد ظهرت في حفل زفاف للعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدّة بفستان فضّي برّاق، من تصميم رامي القاضي، وبدت فيه مثيرة وجذابة، فيما استغلّت فرصة وجودها هناك للاستجمام، وخضعت لجلسة تصوير، كما نشرت صوراً مباشرة خلال الجلسة.

إليسا الفنانة الأجرأ

أمّا الفنانة إليسا، فقد اتجهت في الفترة الأخيرة نحو الأثواب المكشوفة الظهر بقوّة، والتي تظهر جزءاً من جسمها. وهي اختارت خلال تصوير كليب أغنيتها "تعبت منك" باقة من آخر صيحات عالم الموضة، مما يتطلّب ارتداؤه جرأة كبيرة، من بينها فستان أحمر معتدل الطول، من ماركة Tom Ford العالمية، زيّنته بخط لمّاع على الظهر، وآخر أبيض مكشوف الظهر، من ماركة Balmain العالمية، ما لبثت أن ارتدته في حفل زفاف صديق لها في إسبانيا.

