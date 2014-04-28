من أحبّت راني موخرجي قبل زوجها الأخير؟

عُرفت الممثلة الهندية الشّهيرة Rani Mukerji بعلاقاتها العاطفية المتعددة التي كانت الخبز اليومي لمروّجي الإشاعات، إلى أن تزوجت من الممثل والمنتج الهندي Aditya Chopra في 21 نيسان / أبريل الحالي، في احتفال سريّ بسيط بإيطاليا، لينضم النجمان إلى ثنائيات بوليوود الأكثر جاذبية .

فمَن هم أبرز النّجوم الذين عاشت معهم Rani Mukerji علاقات عاطفية قبل الزواج؟

Aamir Khan: لعبت Mukerji والممثل Khan دور الحبيبين في فيلم "Vikram Bhatt's Ghulam"، في عام 1998، ما أدّى إلى نشوء علاقة ودّ وصداقة بينهما، استمرت بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، الأمر الذي فعّل تداول الإشاعات حول علاقة حبّ جدّية تجمع بينهما. وأتت تلك الإشاعات بالتزامن مع مشاكل زوجيّة عانى منها Khan، وبلغت مرحلة الطلاق من زوجته. وكانت Mukerji صاحبة الملامح العربية، قد صرّحت في إحدى المقابلات أنّ علاقتها بالممثل قويّة إلى درجة أنّها لو أرادت الاتصال به في أيّ وقت حتى لو كانت الساعة الثالثة من منتصف الليل لطلب المساعدة، فلا شيء يمنعها من ذلك.

ولكنّه اتّضح لاحقاً أنّ كلّ تلك الإشاعات كانت عارية من الصّحة، وبقي الممثلان من أعزّ الأصدقاء.

Govinda: التقت Mukerji، وهي أكثر نجمات بوليوود إغراء، الممثل الهندي أثناء تصوير فيلم "HadhKar Di Aapne" في عام 2000، حيث نشأت بينهما علاقة حبّ خارج إطار الزّواج. وقد أكّد أحد الصحافيين هذا الأمر بعد أن شاهد Govinda في غرفة Mukerji، عندما ذهب إلى قصرها لإجراء مقابلة معها. وحسب الإشاعات، كان الممثل يصرف العديد من الأموال على الهدايا لحبيبته، كالمجوهرات وشراء السيّارات الفخمة. وقد أدّت تلك العلاقة إلى قيام زوجة Govinda بترك منزلها الزوجيّ، إلا أنّ الممثل لم يسمح بهذا الأمر، وقام على الفور بإنهاء علاقته مع Mukerji.

Abhishek Bachchan: بدأت علاقة Mukerj والممثل الهندي، بعدما التقيا في أعمال سينمائية عدة، مثل فيلم "Yuva" و "BuntyAurBabli" وغيرهما. ولكن الإشاعات التي طالت هذه العلاقة لم تدم طويلاً بعد قيام الممثل بعقد زواجه على ملكة جمال الكون السابقة.

يُذكر أنّ Rani Mukerji تنحدر من عائلة بنغالية فنيّة، فوالدها هو مخرج متقاعد، ووالدتها مغنية، وأخوها منتج ومخرج.

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