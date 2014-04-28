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قومي حقوق الإنسان: قلقون من أحكام الإعدام بالمنيا .. ونطالب بالاستئناف أمام”الجنايات”

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قومي حقوق الإنسان: قلقون من أحكام الإعدام بالمنيا .. ونطالب بالاستئناف أمام”الجنايات” قومي حقوق الإنسان: قلقون من أحكام الإعدام بالمنيا .. ونطالب بالاستئناف أمام”الجنايات”

ارشيفية

 

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضي .

وطالب المجلس فى بيان له اليوم رئيس الجمهورية عدلى منصور بإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات،وذلك إعمالاً للنص الدستورى الذى تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014.

وذكر البيان أن المجلس فى إنتظار الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لإتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية.

أ ش أ

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