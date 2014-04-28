بالأسماء..تفاصيل وحيثيات أحكام الإعدام الصادرة ضد أعضاء الإخوان بالمنيا اليوم

قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد , وعضوية المستشارين إبراهيم وليد , وطلعت جودة ، حكمها فى قضيتى شغب مطاى والعدوة والمتهم فيهما 1211 شخص معظمهم من جماعة الإخوان وفى مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، وقيادات الجماعة بمركزى العدوة ومطاى ، والمحاله أوراق 528 متهماً منهم الى فضيلة المفتى .

قضت المحكمة بإعدام 37 شخص بينهم نائب سابق من بين 528 متهماً فى قضية شغب مطاى حضر منهم 6 متهمين فقط ، والباقون وعددهم 491 بالسجن المؤبد وحضر منهم 85 وبينما احالت أوراق 683 متهما فى قضية شغب العدوة والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الي فضيلة مفتي الجمهوريه , وحددت المحكمه جلسة يوم 21 شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم ضد المتهمين في أحداث العدوه المحاله أوراقهم للمفتي في قضية مركز مطاي وحضر فيها 91 متهماً من أصل 528 قالت المحكمه في قرارها بعد الاطلاع علي المواد 304 و313 , و384 من قانون الاجرات الجنائيه والمواد أرقام 32 , و39 , و40 , و43 , و45 , و46 , 48 من قانون العقوبات , رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحه والذخائر حكمت المحكمه

> اولا بالاجماع الاراء بمعاقبة المتهمين الاتي اسمائهم بالاعدام شنقاً حتي الموت وهم أسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد , نائب سابق , سعداوي عبد القادر عبد النعيم , علي حسين ابراهيم عبد الظاهر , عبد المنعم رجب كامل علي , رمضان حسين أحمد حسين , أشرف محمد مصطفي عبد اللطيف , سيد محمود أحمد إسماعيل , محمد سيد محمود اسماعيل , محمد مسلم ابو ضيف علي , احمد عبد الحميد عبد الله غفاري , عمر عبد الله احمد السيد , احمد محمود علي حسين , شعبان عوض عبد الله السيد , احمد محمد الشوربجي , رمضان جمال شلقامي , محمد محمد الشوربجي , هاني محمد الشوربجي , عبد المنعم صلاح شلقامي , هواري عثمان محمد , اسماعيل خلف محمد , محمد صلاح طه صالح , طارق محمد عبد الله , محمد عثمان شحاته , مصطفي جميل مرعي , عمرو عبد الرحيم عطا , اشرف محمد احمد , محمد سيد جلال , عماد مصطفي يوسف , محمود احمد زغلول , جمال يحي جمال عثمان , محمد عارف محمد , مصطفي رجب محمود , محمد علي بدوي , يحي جمال عثمان , جمال عبد الله محمد , صلاح سيد محمد , محمد سيد محمد.

كما قضت بمعاقبة باقي المتهمين وعددهم 491 متهماً بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم 20 الف جنيه , وبالوضع تحت مراقبة الشرطه , مده مساوية لمكدة العقوبه المقرره ، مصادرة جميع المضبوطات والأسلحه الغير خاصه بجهاز الشرطة ، الزام المتهمين جميعاً بدفع قيمة الأشياء التي خربوها ، الزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وقررت المحكمة في قضية مركز العدوه وتضم 683 متهماً بينهم محمد بديع مرشد الاخوان وحضر منهم 77 متهما صوالباقي هاربين قررت المحكمه باجماع اراء اعضائها بأحالة ارواق جميع المتهمين الي فضيلة مفتي الجمهوريه لاستطلاعرأيعه الشرعي فيما نسب اليهم وحددت المحكمه جلست يوم 21 من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم مع أستمرار حبس المتهمين.

كما قررت المحكمه بعد الاطلاع علي المواد 321 , و375 , و381 , و2 من قانون الاجراءات الجنائيه , حكمت المحكمه بتغريم كلا من المحامين الاتي اسمائهم بمبلغ 50 جنيها وهم: طارق ابراهيم فوده نقيب المحامين بالمنيا , عادل محمد معوض , رئيس نقابة المحامين بالمنيا ,اسماعيل وكيل نقابة المحامين ، محمد فهمى الدماطى وكيل نقابة المحامين واسامه بدرك أحمد عضو مجلس النقابة العامة ، على كمال مصطفى عضو مجلس النقابة العامة ، محمود محمد حسين ، جمال محمد عبدالمجيد ، حسن مصطفى عثمان ، عامر ناجى أحمد ، حسن جابر محمد ، شريف منصور لبيب ، محمد شعبان كامل ، محمود سلامه جوده ، مصطفى صبرى أبوعلم ، ربيع مهران جاد ، عبدالسلام عبدالقادر الربيعى ، محمد كمال محمود ، عادل إبراهيم ممدوح ، محمود على أنور ، محمود دسوقى عبداللاه ، علاء حسين ، سيد محمد الجمال ، محمد أحمد عبدالصبور ، جابر عبدالفتاح عبدالوهاب ، سمير سيد الصفتى ، أحمد رسلان أحمد ، أحمد محمد محمود , والثابت أرقام تحقيق شخصيتهم بالاقرار الصادر منهم بتاريخ 25 من شهرمارس الماضى .

كذلك قررت بإحالتهم إلى المحاكمة التأدبيبة لإمتناعهم عن الدفاع عن موكلهم بجلسة 25 مارس الماضى والمحددة لنظر الجناية رقم 300 لسنه 2014 مركز العدوة , وإلزام المحامين المذكورين بالمصاريف الجنائية .