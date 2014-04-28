مقتل 13 عنصرًا أمنيًا في تفجير انتحاري استهدف مركزًا انتخابيًا شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، بأن 13 عنصرا أمنيا سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مركزا انتخابيا في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

> وقال المصدر، إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه ظهر اليوم الاثنين، مستهدفا مركزا للاقتراع الخاص بإعدادية الحريري في منطقة الأعظمية شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة .

> وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

> ويعد هذا التفجير هو الثالث من نوعه الذي تشهده العاصمة بغداد اليوم الاثنين، حيث كان انتحاري قد فجر نفسه في مركز انتخابي للاقتراع الخاص بمنطقة المنصور غربي بغداد مما أسفر عن مقتل وإصابة 18 شخصا ، فيما فجر انتحاري آخر نفسه في مركز انتخابي بمنطقة الكسرة شمالي العاصمة مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 من عناصر الأمن.

أ ش أ