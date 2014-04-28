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مدرب الشرطة يحذر من بيع نجومه

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مدرب الشرطة يحذر من بيع نجومه مدرب الشرطة يحذر من بيع نجومه

حذر خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة من الاستغناء عن الثلاثي خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لضم قمر، فيما يقترب معروف يوسف من الانضمام للزمالك، ويهتم الإسماعيلي بدويدار.

وقال القماش لـFilGoal.com: "الاستغناء عن هذا الثلاثي سوف يعرض الفريق لهزة عنيفة، وسنخسر أكثر من 50% من قوتنا".

وتابع "هذه المشكلة واجهناها في بداية الموسم بعد الاستغناء عن ثمانية لاعبين دفعة واحدة، ولكننا نجحنا في بناء فريق قوي من جديد".

وأضاف "تقييمي هذا يخرج من واقع تجربة حقيقية عشتها مع الإسماعيلي من قبل، حيث يخسر الدراويش الكثير من قوتهم كل موسم بالاستغناء عن نجوم أساسيين".

وينافس الشرطة على التأهل للدورة الرباعية للدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة متقدما على الزمالك والإسماعيلي.

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