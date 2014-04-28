حِيل فعّالة لتحصلي على شعر كالنّجمات

تُعرف النّجمات بشعورهن الكثيفة، والمشرقة الألوان بتناسق. ولكلٍّ منهنّ طريقتها الخاصّة والطبيعيّة في الحفاظ على صحّة شعرها. لكن هذه الأسرار أصبحت بين يديك، وتُعتبر سهلة الاستعمال، ويُمكنك تحضيرها في المنزل.

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نيكول كيدمان: التّوت البري لتعزيز لون الشعر

تشتهر نيكول كيدمان بشعرها الأحمر المشعّ، من أجل الحصول على هذا اللون تصبّ الممثلة كوباً من عصير التّوت البرّي على شعرها، بعد غسله بالشّامبو. وهذا ما يزيد ويعزّز تألّق اللّون. لكنّه يناسب الشّعر الأحمر فقط، أمّا إذا كنت شقراء فاستخدمي عصير الليمون لتثبيت لون شعرك.

دنيز ريتشاردز: الأفوكادو لشعر يلمع

للشّعر أيضاً طريقة جديدة تستخدمها دنيز ريتشاردز، كي تتميّز بشعر يلمع لمعاناً لافتاً. للحصول على النتيجة المطلوبة، امزجي الأفوكادو مع ملعقة واحدة من زيت الزّيتون، وادهني شعرك بها. لكن تجنّبي فروة الرّأس كي لا تفرز بشرتك زيوتاً إضافيّة.

سيينا ميلر: صلصة الطماطم لشعر متناسق

تستخدم سيينا ميلر صلصة الطماطم لإصلاح عيوب الشّعر وجعل الألوان متناسقة مع بعضها البعض. دلّكي شعرك بهذه الخلطة لمدّة 10 دقائق، ثمّ اغسليه جيّداً لتتلاشى الألوان، فتحصلي على شعر بلون مميّز.

أماندا شاكلتون: زيت السمك و البرتقال لترطيب الشعر

تنصح شاكلتون بدمج زجاجة زيت السّمك، الذي يحتوي على الأوميغا 3، مع البرتقال، ثمّ رشّ المنتج على أطراف الشّعر. ما يؤمّن رطوبة الشّعر، ويُضفي تألّقاً على إطلالتك.

احصلي على شعر قويّ كالنّجمات، ولا تتردّدي في استخدام المستحضرات الطبيعيّة اللازمة للتخلّص من مشاكل اللون. وأخبرينا أيّ نصيحة تجدينها الأفضل لشعرك؟

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