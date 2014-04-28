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أسرار اختيار العطور

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أسرار اختيار العطور أسرار اختيار العطور

يحتوي عالم العطور على ملايين الأسرار الخفية التي تزيد يوماً بعد يوم، فقد تجدين أن زجاجة واحدة تقدم لك ثلاث نفحات من العطر تحتوي كل واحدة منها على رائحة مختلفة.
وكذلك فعندما تسمعين بأن أغلى عطر في العالم، والذي يسمى بعطر جلالة الملك الإمبراطوري تبلغ قيمة الأونصة منه 63.000 دولاراً، فستعلمين بأن عالم العطور يحتوي بالتأكيد على الكثير من المعاني والأسرار.
فإذا كنت تريدين الحصول على أفضل العطور وأكثرها جاذبية لك أو كهدية لشخص مميز، فأنت بحاجة إلى التعرف على بعض أسرار العطور حتى تستطيعي انتقاء العطر الذي يتلاءم مع ميزانيتك ويتناسب مع رغبتك.

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إليك بعض هذه الأسرار:

1. تجنبي شراء العطور التي ترينها جذابة على صديقاتك وأقربائك، فمن أهم أسرار العطور أن روائحها تتغير تبعاً للنظام الغذائي ومستويات التوتر وزيوت الجلد، فالعطر الواحد سيقدم لك رائحة مختلفة على امرأتين مختلفتين، لذلك فعليك التأني في اختيار العطر الذي يتناسب جيداً مع كيمياء جسمك.

2. إذا شعرت بالحيرة تجاه اختيار العطر المناسب بين عطرين أو أكثر، ولم يعد أنفك يفرق بين روائح العطور، عليك بالتأكد من عدم اختيارك للعطر الخطأ عن طريق تفضيل نغمات الفواكه والأخشاب، فهي أكثر العطور رقة وجاذبية، ولن تندمي على اختيارها بالتأكيد، فنفحات الأخشاب والفواكه لها الكثير من المعاني.

3. إذا كنت ترغبين في شراء هدية خاصة لإحدى صديقاتك ولا تعلمين ما إذا كانت تفضل العطور البسيطة أم القوية فعليك باختيار العطور ذات الروائح الهادئة البسيطة، إذ سيكون لها التأثير الذي تبحث عنه أي سيدة، وستترك الكثير من الانطباعات مهما كان ذوق صاحبتها.

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