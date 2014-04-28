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الأهلى يحقق مع مسئولي القناة بسبب الإعلان الفاضح

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الأهلى يحقق مع مسئولي القناة بسبب الإعلان الفاضح الأهلى يحقق مع مسئولي القناة بسبب الإعلان الفاضح

الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر، فتح تحقيق مع مسئولي القناة، بسبب الإعلان الخادش للحياء الذى أذاعته القناة خلال الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والدفاع الجديدى المغربى، وهو الاعلان الذى اثار حفيظة عدد من أعضاء النادي وجماهيره الذين تقدموا بشكاوى للإدارة على اعتبار أن القناة تعتبر نافذة لجميع أفراد الأسر المصرية والعربية المحبة للقلعة الحمراء ولا يجوز نشر إعلان لا يجوز مشاهدته إلا لكبار السن.

وكانت القناة قد اذاعت إعلانا لأحد ماركات الواقي الذكري ولم يكن مسئولو القناة يدركون أن رد الفعل سيكون قويا لهذه الدرجة ورغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها الأهلي إلا أن آراء مسئوليه حول الاعلان اتفقت مع رؤية الجماهير الرافضة لعرض مواد فاضحة على قناة النادي.

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