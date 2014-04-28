عمال ميناء السخنة يهددون بوقف ميزان الحاويات ومنع خروجها من الميناء

دخل عمال الخدمات بميناء العين السخنة فى اعتصام واضراب عن العمل ، لليوم الثانى على التوالى ، احتجاجا على نقل تبيعتهم من هيئة موانى البحر الاحمر إلى شركة خدمات لوجستية جديدة دون موافقتهم.

كان عمال الوردية الاولى قد بدوا ، أمس الأحد ، اعتصامهم عن العل واضربوا عن العمل بأقسام البيئة وخدمة العملاء، وساحة الكشف ، وبعد فشل المفاوضات بينهم وبين ممثلى الشركة اللوجستية الجديية التى كان من المفترض ان تتولى اعمال الخدمات وتنقل تبعة العمال من هيئة موانى البحر الاحمر إليها تأزم الموقف خاصة مع ممثلى الشركة التفاوض مع العمال فى بنود التعاقد او اتفاقية العمل الجديدة المبرمة بينهم.

وقام العمال ، صباح أمس ، بأبطاء الخدمات المسبقة لانزال الحاويات من على متن السفن والمتملقة فى تجهيز الحاويات من العنابر قبل رفعها بالاوناش ووضعها على الارصفة .

واستمر توقف العمل بساحه الكشف عن الحاويات بالميناء، وهدد العمال بوقف حركة العمل بشكل تام فى حال عدم الوصول مع الشركة الجديدة إلى حل مرضى يحقق لهم الامتيازات التى يلطلوبنها والتى تضمنتها الاتفاقية المبرمة بينهم وبين هيئة الموانى منتصف العام الماضى حينما انتقلت تبعيتهم من شركة بلاتنيوم إليها .

واكد العمال انه فى حال عدم الوصول إلى حل مرضى، فلن يقبلوا إلا بتعيينهم بهيئة موانى البحر الاحمر، او نقل تبيهتم وتعيينهم بشركة موانى دبى العالمية والتى تدير ميناء العين السخنه بحق الانتفاع.

وأعلن العمال انهم سيقوموا خلال ساعات باغلاق ميزان الحاويات، الصادرة والوارده من وإلى الميناء، ومن خروج اى حاوية او دخول الصادر منها، وايقاف حركة نقل الحاويات بشكل تام ، بينما يستمر تأزم الموقف وانخفاض معدل العمل بشكل تدريجى ترفض هيئة موانى البحر الاحمر المشرفة على تشغيل الميناء التدخل لحل الازمة بين العمال والشركة الجديده، كما ترفض التعليق على الأمر.

وقالت مصادر مسئولة بهيئة الموانى ان العمل يسير بشكل طبيعى بالميناء وانها لم تتلقى اى اشارة من شركة موانى دببى تفيد بتوقف العمل، وان هناك مفاوضات بين العمال وشركة الخدمات لا علاقة لها بها.

واضافت المصادر ان الهيئة لن تتدخل إلا فى حالة توقف العمل بالميناء بما يمثل اضرار بمصالح المستوردين والمصدرين والتأثير على وضع ميناء العين السخنه كميناء عالمى.