لا شكاوى عن تأخر الإسعاف الوطني

اكد العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن إطلاق خدمات الإسعاف الوطني الذي جاء بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتغطية المناطق النائية في كافة إمارات الدولة قد قلل من الأخطار ومنع تفاقمها وذلك نتيجة لتزويده بالفرق المدربة والأطقم الطبية المؤهلة التي تضم كوادر طبية متمكنة من العنصر النسائي والرجالي.

لافتا الى أن الإسعاف الوطني يعد بادرة إنسانية تهدف إلى إنقاذ أرواح الناس بأسرع وقت ممكن والوصول إليهم أينما كانوا في زمن قياسي، اضافة الى تقديم افضل الخدمات المتعلقة بالإسعافات الاولية للمواطنين والمقيمين من مسعفين مدربين ومزودين بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة.

مبينا في الوقت ذاته ان الاسعاف الوطني يقدم خدماته في ام القيوين بصورة إيجابية، وانه لم ترد شكاوى تفيد بتأخره في حال إبلاغه، وهو يعمل جنبا الى جنب مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين.

واضاف أن الامارة كانت تفتقد الى مثل هذه الخدمات والإسعافات المزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والمعدات الحديثة، مبينا ان الاسعاف الوطني يمكنه ان يصل الى مكان البلاغ في اقرب وقت ممكن، كما انه يعمل على تقديم أفضل وأجود الخدمات المتعلقة بالإسعافات الاولية.

اضافة الى التدخل السريع للفرق المتخصصة سواء في الحوادث المرورية أو الحالات المرضية الطارئة ومن ثم تقديم الاسعافات من الطاقم الطبي المؤهل الذي يمكنه ان يتعامل مع الحالات الى حين نقلها الى المستشفى لاستكمال إجراءات العلاج الطبي.

عناصر نسائية

وقال قائد عام شرطة أم القيوين: إن مشروع الإسعاف الوطني يضم عناصر نسائية متدربة يمكنها التعامل بيسر مع كافة الإصابات والبلاغات بالنسبة للنساء بمختلف أنواعها وهو الأمر الذي كان غير متوافر في السابق، حيث بإمكانه تقديم الإسعافات الأولية للنساء بشكل كبير يسهم في إنقاذ أرواح المصابات في كافة الحالات .

لأن المصابات يتلقين الإسعافات الفورية السريعة الأمر الذي يؤثر بشكل ايجابي في حالة المريضة، كما يحد من تفاقم الوضع الصحي وتفادي وقوع المضاعفات التي يمكن أن تسهم في الإضرار بصحة المصابين.