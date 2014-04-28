مختص سعودي يعرض تصوراً لاستخدام «جي بي إس» لمكافحة «كورونا»

توصل مختص سعودي إلى مشروع وطني وتصور علمي صحي حول استخدام تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية (جي بي إس) في تحديد ومسح المناطق السكنية والصناعية المستهدفة من الملوثات البيئية والمخاطر والأمراض الصحية مثل فيروس "كورونا".

وأكد الدكتور سليمان بن عبدالعزيز المشعل الباحث والمختص في مجال الدراسات الإستراتيجية البيئية والصحية، الأمين العام المساعد للصحة البيئية بالمنظمة الأوروبية العربية للبيئة ل"الرياض"، أن توافر تطبيقات علم "الصحة البيئية" يسهم في الحد من تسارع وانتشار الأمراض السارية والمعدية، بما في ذلك "كورونا".

وقال د. المشعل إنه يرغب في أن يسهم مقترحه في توافر وتفعيل التخطيط والتوجه الصحي في واقع مكافحة الأمراض السارية والمعدية، ويشمل المشروع العملي المقترح التهيئة والتأسيس المستقبلي للتعامل والتناول مع جميع الأسباب والتداعيات المرضية.

وأشار إلى أن هناك تصورا يواكب التخطيط والنهج العلمي الجاد في مجال الصحة ومرافقها، وفي مجال تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التنفيذية ذات العلاقة بتوافر تفعيل مفهوم وتطبيقات المحافظة على الصحة البيئية، وفي مجال الأبحاث والدراسات الصحية البيئية، كما يوجد أن لديه بعض التصورات العلمية والمهنية والإعلامية والتثقيفية القابلة للتنفيذ العملي وتفعيل مشروعه لصالح الوطن والمواطنين.