انطلاق مؤتمر وزراء الثقافة العرب وأمريكا اللاتينية

ينطلق اليوم مؤتمر وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا اللاتينية تحت عنوان "الحوار بين الثقافتين العربية والأمريكية الجنوبية الشراكة والمستقبل"، بمشاركة المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم وجامعة الدول العربية، وبحضور عدد من كبار المفكرين والمثقفين والكتّاب والمسؤولين، ويهدف هذا الملتقى إلى تأكيد مسيرة الالتقاء الثقافي والحواري بين العالم العربي بمختلف أقطاره الجغرافية وأمريكا اللاتينية؛ لمعرفة أهمية ما تركه العرب من حضارة إنسانية عريقة على كافة المستويات.

وعن الاجتماع ومحتواه فإنه يتضمن عدة جلسات ذات تطلعات مختلفة، حيث تحتوي الجلسة الأولى على جانبين هما: "الحضارة العربية الإسلامية في أمريكا الجنوبية ودورها في بناء جسور الحوار".

أما الجانب الآخر فهو "مستقبل الحوار الثقافي العربي والأمريكي الجنوبي" إضافة إلى مناقشة بعض القضايا الثقافية المشتركة بين الجانبين وما تم التوصل إليه من توصيات وأوراق عمل، علماً أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين متتاليين وسيعقد في مركز الفيصلية بالرياض.