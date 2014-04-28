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معرض (القراءة غيرت حياتي) بمدارس شمال الرياض

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معرض (القراءة غيرت حياتي) بمدارس شمال الرياض معرض (القراءة غيرت حياتي) بمدارس شمال الرياض

    احتظنت مدارس نيار معرض (القراءة غيرت حياتي) والمعبر عنه بالفن الفوتوغرافي في التصوير بمشاركه 19مدرسة من مدارس شمال الرياض.

وقد افتتحت المعرض مديرة مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض عائشة السعد وعدد كبير من قيادات المكاتب على مستوى منطقة الرياض وعدد من ضيوف الشرف من مندوبيات الرياض.

وكان المعرض معبرا عن انتاج الطالبات ومهارتهن في التصوير مترجما حب القراءة بطرق مختلفة اتضحت من خلال الصور.

وكان المعرض تحت اشراف المشرفة التربوية منى الهلال رئيسة وحدة المكتبات في مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض ومديرة المدارس تهاني الطويلي ومجموعة كبيرة من معلمات مادة المكتبه والبحث. وزود نائب رئيس الهيئة للتلفزيون الدكتور عبدالله الحمود المعرض بكاميرات منذ بداية التصوير.

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