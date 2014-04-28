مارتينو: الحديث عن فوز برشلونة؟ الوقت غير مناسب

فياريال، (إفي): قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو عقب الفوز على فياريال بنتيجة 3-2 في الجولة الـ35 بالليجا أن الحديث عن كرة القدم الآن "غير ملائم وخارج الاطار".

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني في الاشارة إلى وفاة مدرب الفريق السابق تيتو فيلانوفا الجمعة الماضية عقب صراع استمر عامين ونصف مع السرطان.

وقال مارتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة "إنها أيام حزينة بالنسبة لبرشلونة وكرة القدم بوجه عام، الحديث عن كرة القدم الآن يبدو لي غير ملائم وخارج الاطار، لذا أرغب فقط في ارسال حضن قوي إلى عائلة تيتو".

وأضاف المدرب أنه في وضع مثل ذلك الذي يعيشه لاعبوه فإن "كرة القدم تبدو شيئا صغيرا"، حيث تابع "كان علينا المجيء ومواجهة المباراة بأكبر قدر من الاحتراف وهذا ما فعلناه".

وتابع مارتينو "واجهنا المباراة بشجاعة وقوة، ونعرف ما يجب علينا القيام به حتى نهاية البطولة لتظل أمامنا فرصة ما للفوز بالليجا".