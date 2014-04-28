ألفيش: الضحك هو الحل لمواجهة العنصرية

فياريال، (إفي): قال مدافع برشلونة، البرازيلي داني ألفيش، ردا على ثمرة الموز التي القيت عليه خلال مباراة فريقه أمام فياريال بالليجا والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لاثنين "يجب التصرف بنفس الشكل الذي فعلته، لن نتغير، ألعب في إسبانيا منذ 11 عاما ودائما ما تفعل الجماهير ذلك. ينبغي مواجهة مثل تلك المواقف بالضحك".

وعن حالته المعنوية عقب هذا الموقف، الذي قابله بأكل "موزة العنصرية" قبل ان يلعب ركنية لفريقه، قال "كي ألعب ينبغي أن تكون معنوياتي بنسبة 200% ، لكننا بشر وهذه الأمور ليس من السهل تقبلها في نفس الوقت".

وحول عودة برشلونة من التأخر بهدفين إلى الفوز بثلاثية "دائما ما حاولنا القيام بهذا، وأحيانا ننجح وأحيانا أخرى لا نستطيع واليوم فعلنا ذلك مع دافع كبير".

وأكد اللاعب "الآمال لازالت متبقية لنا في الليجا، يجب الصراع حتى آخر مباراة".

واحتفظ برشلونة بحظوظه في الاحتفاظ بلقب الليجا بعدما قلص الفارق من جديد مع أتلتيكو المتصدر (88 نقطة) إلى اربع نقاط، علما بان ريال مدريد الثالث برصيد 82 نقطة لديه مباراة مؤجلة، وذلك قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.