أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو:طريقة عمل سلطة ثمار البحر

Google+ Print
بالفيديو:طريقة عمل سلطة ثمار البحر بالفيديو:طريقة عمل سلطة ثمار البحر

المقادير:
- 50 غرام من خليط ثمار البحر
- 200 غرام من الفليفلة الملونة
- 100 غرام من الفطر الأبيض الطازج
- 50 غرام من الكزبرة الخضراء
- 50 غرام من البصل المفروم
- نصف كوب من خلّ البلسميك
- نصف كوب من زيت الزيتون
- بعض أوراق من الخسّ الملوّن للتزيين
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:
1- تقطّع الفليفلة الملوّنة الى شرائح متساوية وتوضع في إناء.
2- يقطّع الفطر الأبيض الطازج الى قطع متساوية ويضاف الى الفليفلة.
3- يقطّع البصل الأخضر الى قطع متساوية ، ويضاف فوق الفليفلة والفطر.
4- تضاف الكزبرة الخضراء الى المزيج.
5- يضاف خليط ثمار البحر والملح والفلفل الأسود الى مزيج الخضر.
6- وأخيراً، يضاف خلّ البلسميك، ويخلط المزيج جيداً.
7- تخلط السلطة جيداً مع بعضها البعض، وتقدّم باردة.
8- تزيّن السلطة بالبصل الأخضر.
(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

تابعوا أيضاً:

فيليه السمك مع خلّ البلسميك:قليلة الدسم

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي