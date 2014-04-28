بالفيديو:طريقة عمل سلطة ثمار البحر

المقادير:
- 50 غرام من خليط ثمار البحر
- 200 غرام من الفليفلة الملونة
- 100 غرام من الفطر الأبيض الطازج
- 50 غرام من الكزبرة الخضراء
- 50 غرام من البصل المفروم
- نصف كوب من خلّ البلسميك
- نصف كوب من زيت الزيتون
- بعض أوراق من الخسّ الملوّن للتزيين
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير:
1- تقطّع الفليفلة الملوّنة الى شرائح متساوية وتوضع في إناء.
2- يقطّع الفطر الأبيض الطازج الى قطع متساوية ويضاف الى الفليفلة.
3- يقطّع البصل الأخضر الى قطع متساوية ، ويضاف فوق الفليفلة والفطر.
4- تضاف الكزبرة الخضراء الى المزيج.
5- يضاف خليط ثمار البحر والملح والفلفل الأسود الى مزيج الخضر.
6- وأخيراً، يضاف خلّ البلسميك، ويخلط المزيج جيداً.
7- تخلط السلطة جيداً مع بعضها البعض، وتقدّم باردة.
8- تزيّن السلطة بالبصل الأخضر.
(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).
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