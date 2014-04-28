بالفيديو:طريقة عمل سلطة ثمار البحر

المقادير:

- 50 غرام من خليط ثمار البحر

- 200 غرام من الفليفلة الملونة

- 100 غرام من الفطر الأبيض الطازج

- 50 غرام من الكزبرة الخضراء

- 50 غرام من البصل المفروم

- نصف كوب من خلّ البلسميك

- نصف كوب من زيت الزيتون

- بعض أوراق من الخسّ الملوّن للتزيين

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:

1- تقطّع الفليفلة الملوّنة الى شرائح متساوية وتوضع في إناء.

2- يقطّع الفطر الأبيض الطازج الى قطع متساوية ويضاف الى الفليفلة.

3- يقطّع البصل الأخضر الى قطع متساوية ، ويضاف فوق الفليفلة والفطر.

4- تضاف الكزبرة الخضراء الى المزيج.

5- يضاف خليط ثمار البحر والملح والفلفل الأسود الى مزيج الخضر.

6- وأخيراً، يضاف خلّ البلسميك، ويخلط المزيج جيداً.

7- تخلط السلطة جيداً مع بعضها البعض، وتقدّم باردة.

8- تزيّن السلطة بالبصل الأخضر.

(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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