بالصور.. ليلى علوي تستأنف تصوير “شمس” .. والحجر يلغي الإجازات بعد توقف 4 أيام

استأنفت النجمة ليلي علوي يوم أمس الأحد، تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “شمس” بعد ان توقفت لمدة أربعة أيام استغلهم المخرج لتصوير عدد من المشاهد في أحد المناطق الشعبية وهي المشاهد التي تمثل الديكورات الرئيسية لدادة “شمس” التي تلعب دورها الفنانة سميرة عبد العزيز .

ويشارك في تصوير هذه المشاهد هاني عادل وسهر الصايغ وحسام شعبان وطارق الابياري وملك قورة

يقول المخرج خالد الحجر : نواصل حاليا تصوير ديكور فيلا جرانه وهو الديكور الرئيسي للمسلسل وبه اغلب مشاهد الفنانة ليلي علوي والفنان جميل راتب ويشارك فيه أغلب ابطال المسلسل .

وأضاف خالد الحجر : بعد اجازة شم النسيم قررنا الغاء كل الاجازات خلال الفترة القادمة حتي نستطيع انجاز اكبر قدر من تصوير المشاهد حيث نحقق حاليا حوالي 20 دقيقة يوميا نسعي لتصل الي 25 دقيقة خلال الايام القادمة ؛ وفي نفس الوقت اقوم بعمل مونتاج للمشاهد التي تم الانتهاء منها في الاوقات التي لا يوجد بها تصوير حتي نشعر بالاطمئنان علي ما تم انجازه من تصوير .

وأكدت ليلى علوي انه بالرغم من حالة الارهاق التي نتعرض لها جميعا اثناء التصوير الا انني مستمتعة بالشخصية التي اقدمها في المسلسل لانها شخصية جديدة علي الدراما المصرية والعربية، وهذا سر إعجابي بالعمل وحماسى الشديد، وقبولي التصوير في هذا الوقت الصعب والتعرض للضغوط و”شمس نور الدين” نموذج نحتاج اليه في ظل الظروف التي نعيشها، وضغوط الحياة التي يعانيها المواطن المصري والعربي، فهو في حاجة لمن يمنحه شعورا ايجابيا يساعده علي مواجهة ضغوط الحياة ومتاعبها.

يذكر أن مسلسل “شمس” يتم اعداده للعرض فى “رمضان” المقبل،من انتاج كنج توت وهو تأليف علاء حسن، ويشارك في بطولته القديران جميل راتب وسميرة عبد العزيز، وهاني عادل وناصر سيف وحسام شعبان وسهر الصايغ وملك قورة، والاخراج لخالد الحجر