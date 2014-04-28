إطلالات ساحرة من الممثلة Emma Stone

عرفت الممثلة الشابة إيما ستون بإطلالاتها الأنيقة والمتجددة التي تبهرنا في كل ظهور لها على السجادة الحمراء، وفي جولتها الترويجية لفيلم "The Amazing Spider-Man 2" اختارت النجمة أجمل إطلالاتها على الإطلاق، والتي سنستعرضها معك في هذا الموضوع.

كانت بداية هذه الجولة في أستراليا، حيث تألقت إيما ستون بفستان مخطط جميل من "Chloe" نسقته بطريقة عصرية مع حذاء أصفر أنيق، وانطلقت بعد ذلك إلى الصين، حيث اختارت لوكاً كاملاً باللون الأحمر، وفي اليابان اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود من "Valentino".

في لندن لفتت إيما ستون الأنظار بإطلالتين جذابتين، الأولى ببدلة رسمية واسعة أعطتها مظهراً عصرياً جذاباً، والأخرى بلوك أنثوي ساحر على السجادة الحمراء بفستان أصفر جميل من "Versace"، وفي باريس اختارت النجمة لوكاً أنيقاً بفستان أسود جلدي من "Lanvin"، أما في إيطاليا فقد ظهرت بفستان قصير من الدانتيل الأبيض من "Dolce & Gabbana" خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، واختارت فستاناً طويلاً بطبعات جميلة من "Valentino" للحفل المسائي.

وفي ألمانيا كانت "Chanel" هي اختيار إيما ستون، حيث تألقت بلوك جميل، وبوصول الجولة الترويجية إلى آخر محطاتها في نيويورك بدت النجمة في أجمل إطلالاتها بفستان لحمي أنيق ارتدته على السجادة الحمراء لحفل إطلاق الفيلم هناك

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