Chanel توقع 3 إطلالات متشابهة للنجمة Keira Knightley

وضعت دار الأزياء الفرنسية العريقة "Chanel" بصمتها في 3 إطلالات متشابهة ظهرت بها الممثلة المتميزة كيرا نايتلي، ففي المرة الأولى ظهرت النجمة بهذا التصميم في عرض المجموعة الشتوية للدار، وقد اختارت فستاناً من التويد باللونين الأبيض والأسود لتحصل على السحر الكلاسيكي الذي تتمتع به الدار.

بينما كانت الإطلالة الثانية في ختام مهرجان "تريبيكا" السينمائي في نيويورك، حيث اختارت كيرا نايتلي فستاناً بنفس التصميم ويميزه اللون الوردي الناعم لتحضر به حفل إطلاق فيلمها الجديد "Begin Again"، وبمناسبة ختام المهرجان أقامت "Chanel" حفلاً ارتدت فيه النجمة فستاناً براقاً بالتصميم نفسه للمرة الثالثة.

على الرغم من اختلاف الفساتين في كل إطلالة إلا أن التصميم يبدو متشابهاً فيها جميعاً.