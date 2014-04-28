بدء انتخابات المجمع الانتخابي بقومي البحوث

بدأت بالمركز القومى للبحوث اليوم الاثنين انتخابات المجمع الانتخابى لاختيار رئيس المركز للأربع سنوات القادمة، حيث تقدم 9 مرشحين.

> ومن المقرر أن تستمر الانتخابات على مدى 3 أيام، فيما ستتم عملية فرز الأصوات فى نهاية كل يوم انتخابى الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون الإعادة فى حال وجودها يوم 4 مايو القادم.

> وأوضحت الدكتورة إكرام فطين نائب رئيس المركز للشئون البحثية والقائم بأعماله أن انتخابات المجمع الانتخابى ستجرى فى 61 قسما من أقسام المركز، بينما باقى الأقسام الـ48 لن تجرى بها الانتخابات نظرا لفوز مرشحيها بالتزكية، مؤكدة أن إدارة المركز قامت باتخاذ كافة الاستعدادت اللازمة للعملية الانتخابية حيث تم تحديد أماكن مناسبة من خلال توفير4 قاعات لإجراء عملية التصويت، كما تم تقسيم الأقسام الـ61 المقرر إجراء الانتخابات بها على 3 مجموعات، كل منها فى يوم منفصل.

> ويعد المركز القومى للبحوث المؤسسة البحثية الوحيدة التى سيتم اختيار رئيسها بنظام المجمع الانتخابى، حيث أن عدد أعضاء هيئة البحوث القائمين فعليا يزيد على 1000 عضو، وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية، فيما تتم شغل الوظائف القيادية فى مختلف المراكز والمعاهد الأخرى عن طريق الانتخاب المباشر لقلة عدد أعضاء هيئة البحوث بها عن 1000 عضو.

أ ش أ