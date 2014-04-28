بالفيديو.. مدير جامعة سعودية: «أردوجان» يعادي الإسلام ويقود «دولة فاسقة»

هاجم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، سليمان أبا الخيل، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، ووصف تركيا بـ«الدولة الفاجرة الفاسقة الفاسدة».

وقال مدير جامعة الإمام، خلال فيديو تداوله مستخدمو «فيس بوك وتويتر»، أثناء كلمته في مؤتمر الإرهاب الثاني الذي أقيم في الجامعة الإسلامية: «هل يعقل أيها الأخوة أن يبرز رجل درس العقيدة ونهلها ورضعها مع لبن أمه في هذه البلاد، ويقول ننتظر من أردوجان في هذه الدولة الفاجرة الفاسقة الفاسدة أن يكون خليفة للمسلمين؟، إلى هذا الحد وصل الانتكاس في المفاهيم والقلوب والهوى والشهوة، يعيش في دولة الإسلام والعقيدة ودولة رفعت راية التوحيد في جميع المحافل، ويقول نرى أن هذا الرجل سيعيد خلافة المسلمين بعد أن ضاعت أعواما، هذه الدولة التي يمجدها لأنه يسير على منهجها الإخواني من أشد الدول عداوة لعقيدة بلادنا».

وتابع: «من يقول إنه سيعيد الخلافة يفتتح ناديا للعراة، هذه الدولة التي يشيد بها ويرفع من شأن أردوجان فيها من أكثر الدول فسادا وفجورا والبعد عن دين الله، كيف يصل بالإنسان أن يقول هذا الكلام، نحن نتألم لهذه الأمور وأبكي لماذا يقولون هذا الكلام؟».

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