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تخريج دورتين تأسيسيتين في معهد الدفاع المدني

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تخريج دورتين تأسيسيتين في معهد الدفاع المدني تخريج دورتين تأسيسيتين في معهد الدفاع المدني

برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، جرى حفل تخرج الدورتين التأسيسيتين (20 -21)، من معهد الدفاع المدني في دبي. وحضر الحفل العميد أحمد عبيد الصايغ، المدير العام للدفاع المدني بدبي بالإنابة، والعقيد سالم خليفة المقرب، مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الموارد والخدمات المساندة، والرائد سعيد سلطان الرحومي، مدير معهد الدفاع المدني بدبي.

وشمل حفل التخرج استعراض الخريجين في ساحة العرض بالمعهد، وتقديم بيان عملي لبعض المهارات التي تلقاها الخريجون خلال الدورتين. وبلغ عدد خريجي الدورتين 65 خريجاً.

شهد حفل التخرج العقيد جمال بن عاضد، مدير الشؤون المالية، ومديرو مراكز الدفاع المدني بدبي، والنقيب سعيد بن دعفوس، نائب مدير المعهد، والضباط، والمدربون، وعوائل الخريجين.

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