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"القوى العاملة": خطاب إعلامى موحد لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج

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قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة عمل مصغرة لإعداد وتنفيذ خطاب إعلامى موحد، يستهدف تحسين صورة فى الداخل والخارج ، وشرح الرؤية الحقيقية للوضع فى مصر، وخارطة الطريق، وبدء حوار مجتمعى لشرح أبعاد هذه الصورة فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووكالات الأنباء العالمية فى مصر .

وترأست الدكتورة ناهد حسن عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل بمشاركة ممثلين عن وزارات الإعلام، والسياحة، والثقافة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والاتصالات، والهيئة العامة للاستعلامات .

وشددت الوزيرة على الدور الحيوى والمهم للمصريين المهاجرين بالخارج، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة بسفارتنا وقنصليتنا فى الخارج، لنقل الصورة الحقيقة لما يجرى فى مصر.

وأكدت أهمية دعم دور الهيئة العامة للاستعلامات، واختيار شخصيات عامة ذوات مصداقية للتحدث عن مصر وأوضاعها، والتواصل مع المصريين فى الخارج من خلال آليات محددة تخضع للتقييم لبيان مدى فاعليتها فى أداء دورها.

وأردفت الوزيرة أن مجموعة العمل المصغرة، ستكون على تواصل دائم، وسيتم عقد الاجتماع الثانى لها فى منتصف مايو المقبل بمقر الوزارة .

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