وزير الإسكان يطلق خيارات وعروضًا إسكانية وتمويلية أمام زوار معرض «ريستاتكس 17»

تغطية - خالد الربيش ومحمد عبدالرزاق السعيد تصوير - حاتم عمر

دشن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي مساء أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس 17» التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وسط مشاركة80 شركة عقارية وبنكاً وشركة تمويل تقدم عروضها في أجنحة ضخمة تتناسب مع مشاريعها وبرامجها التمويلية.

وقد تجول وزير الإسكان بعد قص شريط الافتتاح الرسمي للمعرض بصحبة قيادات ومسؤولي أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودي والخليجي والبنوك وشركات التمويل وكبار المسؤولين الحكوميين في الهيئات والقطاعات واللجان ذات العلاقة بالتطوير العمراني والعقاري على عدد من الأجنحة بالمعرض التي غلب عليها التسويق للمباني الإسكانية والمنتجات التمويلية، مبدياً إعجابه بما شاهده من تطور على الصعيد العمراني الذي يشارك به عدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وتمثلت المشاركات هذا العام التي غطت جميع صالات مركز المعارض في عروض واسعة من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشاريعها وخدماتها في السوق السعودي.