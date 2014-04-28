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تكريم محمود ياسين ورانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان المسرح العالمي

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تكريم محمود ياسين ورانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان المسرح العالمي تكريم محمود ياسين ورانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان المسرح العالمي

بدأت فعاليات دورة جديدة من مهرجان المسرح العالمي، وهو المهرجان الذي يشهد العديد من العروض المسرحية المميزة التي تحمل طابع عالمي وغربي في تقديمها مع الحفاظ علي الروح الشّرقية، وبهذه المناسبة أقيم داخل أكاديمية الفنون بالهرم، افتتاح الدوره الـ 32 من مهرجان المسرح العالمي التى انطلقت فى 26 نيسان / أبريل حتّى أول أيار/ مايو، حيث شهد حفل الافتتاح تكريم الرئيس الشرفي للمهرجان الفنّان القدير محمود ياسين الذي حظى بترحيب كبير من طلاب المعهد وايضاً تم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي، خريجة المعهد حيث تسلّمت درع المهرجان، ويشهد هذا العام المنافسة بين 6 عروض مسرحية، سيحرص على حضوره عدد من الفنانين مثل محمود ياسين ورانيا فريد شوقي

الفنان محمود ياسين بكى عند استلامه الدّرع التقديري وقال في كلمته، أنّ مدينة بورسعيد هي التّي زرعت بداخله حبّ المسرح قيما أهدى الدّرع لهذه المدينة الباسلة على حد قوله.

أما الفنانة رانيا فريد شوقي فقالت أدين بالفضل في التحاقي بالمعهد لوالدي الفنان الراحل فريد شوقي الذي نصحني بالالتحاق بالمعهد بعد فيلم "اه من شربات"، كما وجهت رانيا الشّكر لكل من علمها أصول التمثيل في هذا المعهد.

 

 

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