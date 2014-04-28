تلاميذ “البلابيش” يؤدون الامتحانات فى ظل تواجد أمني بسوهاج‎

توجه ، صباح اليوم ، تلاميذ النقل بمدرسة البلابيش الابتدائية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثانى وسط تواجد وتأمين قوات الأمن للعملية الامتحانية بالتنسيق مع كبار العائلات و العمد لضمان سير الامتحانات على أكمل صورة خوفا من احتمالية تجدد اشتباكات عائلتي المناصرة والعمايرة ، صرح بذلك عبد العزيز عطية مدير عام التعليم.

وقال عطية ان طلاب البلابيش يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية والخط مشيرا الى ان الامتحانات سوف تستمر حتى السبت 3 مايو القادم .

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع مديرية الامن بسوهاج وبحضورالعمد والمشايخ والعقلاء من ابناء قرية البلابيش قررت بداية امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية بمدرسة البلابيش الابتدائية فى موعدها اليوم الاثنين حيث تم تشكيل مجلس حماية الامتحانات من عقلاء وكبار قرية البلابيش وعمد ومشايخ مركز دار السلام بالتنسيق مع رجال الامن وذلك حتى نهاية جميع الامتحانات بقرى مركز دار السلام.

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج كلف رجال المباحث بالتواجد بصفة دائمة بمحيط اللجان الامتحانية منذ الصباح الباكر خوفا من تجدد الاشتباكات بين عائلتى المناصرة والعمايرة

> كانت قرية البلابيش بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج، قد شهدت امس واول امس تجدد الاشتباكات بالأسلحة النارية (الخرطوش) بين عائلتى المناصرة والعمايرة ما أدى إلى قطع الطريق الزراعى الشرقى القاهرة – أسوان امام قرية البلابيش .

ونتج عن الاشتباكات مقتل شخص وإصابة 7 اخرين.