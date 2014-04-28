مدير أمن المنيا: 683 ضابطًا وفردًا لتأمين مجمع المحاكم خلال جلسة «إعدام الإخوان»

طوقت قوات أمن المنيا منطقة مجمع المحاكم بوسط مدينة المنيا، منذ السادسة من صباح الإثنين، وذلك لتأمين جلسة النطق بالحكم على 1211 متهما إخوانيا، بينهم محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

وقال اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إنه تم وضع خطة تتضمن نشر فرق قوات خاصة وأمن مركزي لتأمين مجمع المحاكم خلال المحاكمات التي بدأت السبت، وتم التكثيف اليوم بقوات قوامها 683 ضابطا وفرد شرطة و75 فردا من القوات المسلحة لتأمين منطقة مجمع محاكم المنيا قبل النطق بالحكم على 528 أحيلت أوراقهم إلى المفتي، وكذلك الحكم على 683 آخرين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع في وقائع عنف واقتحام مركز شرطة.

وتابع مدير أمن المنيا أن القوات يرأسها 69 ضابطا بينهم 19 ضابط مباحث و36 ضابطا نظاميا و14 ضابط أمن مركزي، مشيرا إلى تعزيز الخدمات الأمنية على المنشآت الحيوية والمدارس والكنائس أثناء وبعد المحاكمة، وغلق الشوارع المحيطة بالمجمع كإجراء احترازي.

وكان اللواء أسامة متولي، قد اجتمع بالقيادات الأمنية والضباط المشاركين في خدمة التأمين، مساء الأحد، لشرح ومناقشة الخطة.