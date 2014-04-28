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بالفيديو.. مدير جامعة سعودية: «أردوغان» معادٍ للإسلام يقود «دولة فاجرة وفاسقة»

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هاجم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سليمان ابا الخيل، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ووصف تركيا بـ«الدولة الفاجرة الفاسقة الفاسدة».

وقال مدير جامعة الإمام خلال تداوله مستخدمو «فيس بوك وتويتر» أثناء كلمته في مؤتمر الإرهاب الثاني الذي أقيم في الجامعة الإسلامية: «هل يعقل أيها الأخوة أن يبرز رجل درس العقيدة ونهلها ورضعها مع لبن أمه في هذه البلاد، ويقول ننتظر من أردوغان في هذه الدولة الفاجرة الفاسقة الفاسدة أن يكون خليفة للمسلمين؟، إلى هذا الحد وصل الانتكاس في المفاهيم والقلوب والهوى والشهوة، يعيش في دولة الإسلام والعقيدة ودولة رفعت راية التوحيد في جميع المحافل، ويقول نرى أن هذا الرجل سيعيد خلافة المسلمين بعد أن ضاعت أعواما، هذه الدولة التي يمجدها لأنه يسير على منهجها الإخواني من أشد الدول عداوة لعقيدة بلادنا».

وتابع: «من يقول إنه سيعيد الخلافة يفتتح نادي للعراة، هذه الدولة التي يشيد بها ويرفع من شأن أردوغان فيها من أكثر الدول فسادا وفجورا والبعد عن دين الله، كيف يصل بالإنسان أن يقول هذا الكلام، نحن نتألم لهذه الأمور وأبكي لماذا يقولون هذا الكلام؟».

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