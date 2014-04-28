بالفيديو.. تامر أمين: «أوقفوا إعلانات الجنس والواقي الذكري.. حرام الشعب تعبان»

انفعل الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «من الآخر» المذاع على قناة «روتانا مصرية»، بسبب بعض الإعلانات المذاعة على «قناة فضائية»، وتناول الإعلان إيحاءات جنسية.

وقال «أمين»: «يعني خلصنا من حلاوة روح والأخت سما المصري طلعتلنا الإعلانات على التليفزيون وللأسف هذه العينة من الإعلانات أصبحت تغزو القنوات الفضائية المحترمة علاوة على القنوات غير القانونية التي تذيع الأفلام بطرق غير شرعية».

واستنكر «أمين» إذاعة إعلان تجاري عن واق ذكري، قائلًا: «صعقت من مضمون الإعلان وما يحويه من مشاهد جنسية وإيحاءات كارثية، الله أعلم الحاجات دي بتيجي منين وإعلانات الفنكوش وإيه اللي بينفخ وبيفسي».

وأكد «أمين» أنه حسب معلوماته ممنوع الإعلان عن المنشطات الجنسية والسجائر والخمور رغم التصريح بتداولها في الأسواق، مؤكدًا أن «إعلانات الواقي الذكري وما على شاكلتها تحبب الناس في الممارسات غير الشرعية والإقبال على العلاقات المحرمة».

وأضاف: «بنتي كانت جنبي بتقولي يا بابا هاتلي المصاصة اللي في التليفزيون دي بطعم اللوز، أقولها إيه أنا؟».

ولفت إلى أنه بسبب هذه الإعلانات تزايدت ظاهرة التحرش لأن «الواحد يدخل فيلم سينمائي يلاقي صدور ووراك ويخرج منها يجد شاشات التليفزيون تروج للواقي الذكري وست بتقع على راجل».

واختتم: «أرجوكم يا سادة ارجعوا للفضيلة، الشعب تعبان، والله العظيم حرام».