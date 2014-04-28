وزراء البيئة والتعليم العالى والبترول يناقشون اليوم "بدائل الوقود"

تشارك الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الاثنين، فى فعاليات ورشة عمل حول "بدائل الوقود الممكنة.. نظرة إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية"، وينظمها معهد بحوث البترول، بحضور الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية.

وقالت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الورشة تهدف إلى إظهار ما توصل إليه معهد بحوث البترول من أبحاث تطبيقية فى مجال الوقود البديل والمكمل "الحيوى المتجدد صديق البيئة"، كوسيلة لحل مشكلة الطاقة الاقتصادية، وكذلك البيئية بتدوير المخلفات، ودور البحث العلمى فى إيجاد طاقة جديدة ومتجددة كبديل مكمل للوقود البترولى، مشيرة إلى أنه سيتم مشاهدة التجارب الفعلية لاستخدام الوقود البديل.

وتتضمن ورشة العمل عددا من الحلقات النقاشية، حول إنتاج الوقود الحيوى من مخلفات زيت الطعام والزيوت غير صالحة للاستخدام الآدمى مثل الجاتروفا، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية المختلفة لإنتاج الايثانول الحيوى، وإعادة تدوير المخلفات البلاستكية لإنتاج وقود مكمل، واستخدام الطحالب فى إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الوقود البديل على المستوى التجارى، بمشاركة مجموعة من المستثمرين، ومدير مشروعات مؤسسة مصر الخير، الشركة القابضة للبتروكيماويات، شركة البتروكيماويات المصرية وإنبى، والهيئة العامة للبترول، مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

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