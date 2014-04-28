مركز بحثي إماراتي: قطر سلمت «الإخوان» محاضر اجتماعات «التعاون الخليج»

كشف مركز «المزماة للدراسات»، أن قطر سلمت جماعة «الإخوان» وحركة «حماس» نسخًا من محاضر اجتماعات مجلس «التعاون الخليجي»، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع الثورة التونسية في عام 2010، والثورة المصرية في 2011، وما دار في هذه الاجتماعات حول الموقف من هذه الأحداث وما يترتب عليها.

ونقل المركز في تقرير الأحد، عن مصادر أمنية عربية، أن قطر سلمت مكتب إرشاد جماعة «الإخوان»، والدكتور عصام الحداد، المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي القيادي في «التنظيم الدولي» للجماعة، صورة من محاضر الاجتماعات جاء بناءً على طلب من قيادات التنظيم الدولي لـ«الإخوان».

وأوضحت المصادر، أن تسليم هذه المحاضر تم بعد موافقة «الإخوان» على منح قطر حق الامتياز لمشروع إقليم قناة السويس الذي تم الترويج له في عهد «مرسي» وتصدت له أحزاب المعارضة والحركات الشبابية.

وأشارت إلى أن المكتب السياسي لحركة «حماس»، تسلم صورة من محاضر الاجتماعات الخاصة بمجلس التعاون الخليجي بناء على طلب من رئيسه خالد مشعل، للتعرف على ما دار في هذه الاجتماعات، خاصة فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني ومعرفة مواقف الإمارات والسعودية من حركة «فتح».