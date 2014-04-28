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النطق بالحكم على «بديع» و682 آخرين في «مقتل شرطي بالمنيا»

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النطق بالحكم على «بديع» و682 آخرين في «مقتل شرطي بالمنيا» النطق بالحكم على «بديع» و682 آخرين في «مقتل شرطي بالمنيا»

محمد بديع

تعقد محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة، جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية اتهام 683 في مقدمتهم المرشد لعام لجماعة الإخوان محمد بديع، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي.

وقضت ذات المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة، اليوم، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة.

 

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