القبض على 600 ألف مخالف خلال سبعة أشهر

واصلت الحملة الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل تحقيق نجاحات أمنية على أرض الميدان إذ أظهرت الأرقام الإحصائية لنتائج تنفيذ الحملة الميدانية لوزارة الداخلية تجاوز أعداد المقبوض عليهم في أقل من سبعة أشهر أكثر من 601753 مخالفاً ومخالفة في أنحاء المملكة.

وقد تمكن رجال الأمن بتضافر جهود عدة قطاعات في الدولة من ترحيل أكثر 426738 مخالفاً عبر منافذ المملكة الجوية والبرية، فيما يتم استكمال إجراءات ترحيل من يتواجدون في مراكز الإيواء التي تشرف عليها المديرية العامة للسجون والذين يبلغ عددهم 12635 مخالفاً من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والذي يلقون رعاية معاشية وطبية يشرف عليها مدير عام السجون في المملكة اللواء إبراهيم الحمزي الذي يقف شخصياً على تفقد أحوال المخالفين وإجراءات ترحيلهم.

كما صد رجال حرس الحدود محاولات المتسللين عبر حدود المملكة مسجلين نجاحاً ملحوظاً حيث ألقوا القبض على 162380 متسللاً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل "الرياض": إننا نأمل أن يساهم الجميع في المحافظة على ما يتم تحقيقه من نتائج في تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة والعمل، وأن يتحمل كل منا مسؤولياته بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على كل ما يحقق المصلحة العامة، وعدم التورط في ارتكاب المخالفات، التي تؤدي الى تسهيل وتشجيع التسلل عبر الحدود وعدم الالتزام بضوابط الإقامة والعمل بالمملكة، وما يترتب عليها من عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية والتشهير، بالإضافة الى مصادرة المركبات المستخدمة في نقل المتسللين ومجهولي الهوية.