ولي العهد: قواتنا المسلحة تعتز بخدمتكم.. وأبوابنا مفتوحة للجميع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة أمس ضباط القوات المسلحة ممن يشغلون رتبة لواء الذين تمت إحالتهم للتقاعد.

وقد أعرب سمو ولي العهد في كلمة للضباط المتقاعدين عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه خدمة لدينهم ووطنهم ومليكهم وكانت محل فخر واعتزاز للقوات المسلحة.

وقال سموه "إنكم ستكونون دائماً قريبين منا، ومن لديه ملاحظة أو رأي فإن أبوابنا جميعاً مفتوحة، فقد أديتم دوركم وزملاؤكم من بعدكم سيؤدون الدور خدمة لعقيدتنا ووطننا."

وأضاف "إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله يحثنا دائماً على أن يكون هناك تعاون دائم بين المواطن والمسؤول"، مشيراً سموه الى أن أبواب المسؤولين في وزارة الدفاع مفتوحة دائماً للجميع لتبادل الآراء.

وعبر سمو ولي العهد عن تمنياته للمتقاعدين بالتوفيق والسداد.

بعد ذلك ألقى اللواء الركن متقاعد عبدالله بن صالح العمري كلمة باسم الضباط المتقاعدين أعرب فيها عن سعادتهم بلقاء سمو ولي العهد والاستماع الى توجيهاته.

وقال: "لقد تشرفنا بخدمة وطننا ومليكنا في أشرف وأنبل عمل." ودعا الله أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف الأستاذ فهد بن محمد العيسى.