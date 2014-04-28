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محلب يتعهد بانتخابات رئاسية يشهد العالم بنزاهتها وحيادية الحكومة

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محلب يتعهد بانتخابات رئاسية يشهد العالم بنزاهتها وحيادية الحكومة محلب يتعهد بانتخابات رئاسية يشهد العالم بنزاهتها وحيادية الحكومة

تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإجراء انتخابات رئاسية «يشهد العالم بنزاهتها»، مؤكدًا أن « ستضرب المثل في الحيادية خلال الانتخابات الرئاسية».

وقال «محلب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على اسم » على شاشة التليفزيون المصري، مساء الأحد، إن حيادية الحكومة في الانتخابات الرئاسية «ليست اختيارا وإنما ضرورة»، مشيرًا إلى دلائل عديدة تؤكد على هذه الحيادية.

ولفت «محلب»، إلى مراجعة خطط تأمين الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقد مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى الداخلية والدفاع لتأمين الانتخابات.

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